Congo-Kinshasa: AN - La profession d'architecte bientôt règlementée !

Après la recevabilité de cette loi, les Députés sous la conduite du speaker de la Chambre Basse ont approuvé aussi les conclusions du rapport de la commission PAJ sur la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique N°13 /011_B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des Juridictions de l'ordre judiciaire.

Quant à la l'accès à l'ordre, l'auteur a démontré que l'ordre n'en demande pas trop pour l'accès mais juste le nécessaire pour que le pays ait des architectes capables de travailler avec conscience et non des personnes qui s'improvisent dans le métier. D'où, faut-il maintenir ces mesures préventives pour accéder à l'ordre.

Durant le moment de stage ce dernier est suivi par un maitre de stage et est contrôlé par une commission ad hoc dont la composition et le fonctionnement sont fixées par le Règlement Intérieur.

Dans le souci de corriger certaines difficultés rencontrées le long des années écoulées, le législateur veut, à travers cette loi, règlementer la profession d'architecte en créant les organes directeurs de cette profession, en instituant la discipline professionnelle des architectes de telle sorte que le monopole qu'il leur est reconnu en matière d'études sculpturales et architecturales de tout édifice, immeuble, urbanisme soit garanti. Ce, par le niveau élevé de formation théorique sur l'architecture et, évidemment, l'expérience.

Initiée par l'Honorable Lucain Kasongo Mwandianvita, La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des architectes a été déclarée recevable et envoyée en commission mixte pour son approfondissement.

