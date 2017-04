Guinée: Fondation Orange - l'Ecole primaire de Koloma Soloprimo devient une école numérique

Le courant continu de faire des victimes et des dégâts matériels en République de… Plus »

Il faut rappeler qu'à ce jour, le programme des écoles numériques a été déployé à travers le pays dans les localités de Manéah, Coyah, Dubreka, Forécariah, Fria, Boké, Kankan, Kissidougou, Guéckédou, Macenta, Nzérékoré, Yomou, Mamou, Dalaba, Pita, Labé et Conakry, touchant ainsi plus de.000 élèves à travers le pays.

Tour à tour se succèderont au micro le président de l'Association des parents d'élèves et les représentants des élèves pour témoigner de leur reconnaissance à l'endroit de la Fondation Orange Guinée pour cette initiative. Ils s'engageront également à profiter au maximum de cette opportunité qui leur permettra de s'ouvrir au monde et d'accéder à une multitude de connaissances.

C'est dans l'école primaire de Koloma Soloprimo, que les élèves ont pu à leur tour bénéficier de kits numériques composés de tablettes numériques et accessoires, vidéo projecteurs mais surtout serveurs comportant des programmes pédagogiques et bibliothèques numériques de plus de 45.000 ouvrages.

