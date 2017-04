Togo: Trois bonnes nouvelles pour les abonnés de la TdE

communiqué de presse

La Société Togolaise des Eaux (TdE) annonce par communiqué trois offres spéciales pour ses abonnés à compter du 02 mai prochain.

Dans un premier temps, il sera procédé au remplacement gratuit de compteurs défectueux illisibles dans Lomé et environ pour une prise en charge immédiate. A compter du même 02 mai, le TdE donne l'opportunité aux nouveaux demandeurs de branchements sur toute l'étendue du territoire, la possibilité d'étaler les frais de branchements sur plusieurs mois jusqu'au 31 décembre 2017.

Un clin d'œil est également fait aux abonnés ayant été sanctionnés pour des impayés. La TdE annonce dans son communiqué que des facilités de règlements sont réservées à ces derniers dont les compteurs ont été déposés et/ou suspendus. Ils sont invités à prendre attache avec la Direction Générale régler les formalités.

Société d'État créée en 1964, la Togolaise des Eaux (TdE) est placée sous le régime de droit privé par la loi n°90.26 du 4 décembre 1990. Elle a quatre principales missions.

D'abord, mettre à la disposition du plus grand nombre possible de ménages et d'opérateurs économiques en milieu urbain, une eau de qualité, en quantité suffisante et à moindre coût. Ensuite, assurer l'exploitation des systèmes de production et de distribution d'eau potable. Elle prend également en charge la collecte, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques. Enfin, 'assurer la surveillance et la maintenance des infrastructures.