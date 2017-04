A l'appel de l'ordre des médecins et du syndicat national des médecins du Nord-Kivu, des centaines de… Plus »

Tout bien considéré, c'est un gage d'apaisement et une preuve de patriotisme pour consolider l'unité de la nation congolaise ; en tout cas une garantie de la tenue d'élections réellement transparentes, crédibles et démocratiques.

Il serait illogique, voire insultant autant aux parties prenantes qu'à la médiation, de passer outre cet Arrangement particulier, fruit d'intenses concertations et de multiples concessions de part et d'autre.

Les deux points de divergences ayant conduit à l'impasse actuelle, et devant trouver solution dans le dialogue, ne diminuent en rien la valeur juridique et politique de cet Accord que tout le peuple congolais et toute la communauté internationale ont salué.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.