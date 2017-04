Congo-Kinshasa: Feu vert !

A l'appel de l'ordre des médecins et du syndicat national des médecins du Nord-Kivu, des centaines de… Plus »

Pour y arriver, certains analystes affirment qu'il va falloir que Joseph Kabila donne, là encore, son feu vert. Sinon, et c'est la deuxième alternative, Kabila se passe des bons offices des Nations Unies et fonce avec Tshibala, mais s'arrange pour que certains cadres du Rassemblement Félix Tshisekedi viennent allonger la liste de ceux qui vont faire défection de cette plateforme pour intégrer le Gouvernement Tshibala.

C'est l'avis de Me Lumeya du Rassemblement, aile Olenghankoy. Quoi qu'il en soit, deux scénarii sont possibles et, avec eux, des conséquences logiques. D'un, c'est en cas de succès des bons offices, avec comme conséquence, la mise sur pied d'un nouveau Gouvernement.

