Cameroun: Le mot d'ordre de grève des journalistes pourra-t-il prospérer ?

Or, sous d'autres cieux, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, la presse privée est très prise en compte par l'Etat et soutenue car, considérée comme une presse qui va en dessous des actions gouvernementales pour révéler certaines vérités, permettant d'éviter l'inertie.

Et c'est tant mieux pour la qualité du travail, l'essentiel étant de trouver de quoi se payer contre vents et marrées pour satisfaire au moins les besoins élémentaires de la famille.

Ceux qui parviennent à désintéresser leurs reporters le font aussi de manière désinvolte et sans aucune considération. Non seulement, ces salaires quand ils sont payés sont en monnaie de singe, certains patrons le font comme une faveur, un peu comme s'ils faisaient de l'offrande à un mendiant au passage devant ses services.

Ils sont au quotidien, ces journalistes, menacés, clochardisés à la limite par une élite ou par le politique qui n'a besoin de lui que pour sa propagande, aux fins de rester aux affaires, et qui les laisse tomber une fois ses ambitions réalisées, on dirait du papier hygiénique après usage.

