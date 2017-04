«Cela fait plus d'une année que nous étions dans ce litige avec la gendarmerie et tout était bloqué, mettant ainsi en péril ce grand projet de technologie. Nous sommes très satisfaits de l'arbitrage de M. le ministre de la Défense», se réjouit Tagne Geoffroy, le conducteur des travaux.

De son côté, Jacques Bonjawo brandissait des documents en bonne et due forme prouvant que ce terrain appartenait bel et bien à l'Ong qu'il représente.

Jean Baptiste Bokam estimait pourtant que l'immeuble en construction au centre administratif de Kribi et appartenant à l'Ong The Joseph Foundation était implanté irrégulièrement sur le terrain de la compagnie de gendarmerie de la cité balnéaire.

