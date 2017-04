On la connaissait minée par des problèmes de management, la corruption et la quasi inexistence d'une flotte fiable. La compagnie de navigation aérienne du Cameroun ; Cameroon Airlines Corporation ( Camair-Co) a acquise deux avions... Pour enfin décoller ?

Un gouffre à sous

Plusieurs thérapies ont été mise en place pour exorciser le mal. Camair-Co à résisté à toutes les solutions. La corruption, le népotisme, le vol et le favoritisme y ont élus domicile. Plusieurs directeurs généraux se sont succédé à la tête de la compagnie en un laps de temps très court.

Chacun venant se servir pour partir. La Campagne d'assainissement des mœurs publiques baptisée opération épervier est passée à plusieurs reprises et a conduit cadre et directeur général en prison. Rien n'y fit, la gabegie a fait de la résistance.

Un gouffre qui a délesté le trésor public de plusieurs milliards de francs. Seulement, à compter de mercredi, 19 avril 2017, la compagnie est propriétaire de deux aéronefs Boeing 737-700 NG, précédemment loués auprès de Aviation Capital Group (ACG). Sans doute, une des recommandations de l'expertise de la firme Boeing requise au chevet de ce grand malade.

Une bouffée d'oxygène

La cérémonie qui a lieu hier mercredi à l'hôtel Hilton de Yaoundé au cours de laquelle seront signés les documents d'acquisition par la compagnie Camerounaise des deux avions qui étaient préalablement loués par la compagnie.

Il était temps quant on sait que la compagnie a dépensé une vingtaine de milliards pour la location de ces avions. Ainsi donc, Camair-Co dispose désormais de cinq avions. Les deux Boeing 737-700 NG (Next Generation) immatriculés TJ-QCA et TJ-QCB deux MA 60 qui desservent le réseau national, et un Boeing 767-300 ER.

On le voit bien, il s'agit là de la base d'un redressement de la compagnie qui va s'étaler sur une période de sept ans financé à hauteur de 60 milliards cfa. Désormais, nous pouvons être plus compétitifs et plus flexibles. Pour le Directeur General, Ernest Dikoum « C'est une sorte de redémarrage pour Camair-Co.

Dans la foulée, le plan de relance proposé par Boeing va suivre son court normal » Croisons les doigts pour que cette fois soit la bonne.