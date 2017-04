Madagascar: Elle est libre, pas toi petit frère

opinion

Moult revirements, interventions, prises de positions, indignation dans l'affaire Madame Claudine. Une chose est sûre, c'est elle et ses compères qui mènent la danse et nous autres sommes finalement des spectateurs impuissants de cette grande mascarade.

Il faut savoir qu'à Madagascar, les évènements se gèrent pas étouffement. C'est-à-dire qu'un évènement s'oublie avec un autre qui a été créé de toutes pièces pour que nos esprits oublient la gravité de ce qui s'est passé avant.

Depuis que la dame a pris son envol pour on ne sait où, ou plutôt pour une destination que l'on ne nous dit pas, plusieurs « évènements » se sont bizarrement tenus.

Procès de l'ancien directeur de cabinet du ministère de la Communication à la Cour criminelle. Rivo Ratiarison mis sur la sellette pour détournement de fonds auprès de l'Office de la radio et de la télévision malgache (ORTM).

Condamné à 5 ans de travaux forcés, on a l'impression qu'il paie plus pour détourner l'attention de tous. Mais visiblement, le crucifié n'approuve pas d'être le cobaye.

Un autre fait qui semblerait hors contexte mais qui n'est pas fortuit. Firoze Nourbhay, un Français d'origine indienne, âgé de 16 ans, a été enlevé de force il y a quelques jours.

Il y a plus d'un an, un certain Arnaud et sa sœur ont été propulsé dans un monde terrible qui s'est soldé par le meurtre sordide de la petite. Heureusement, Arnaud est vivant.

Mais la vérité, on ne sait plus vraiment ce qu'il en est. En reprenant le texto pour Arnaud, on retient quelques lignes : « Petit frère, te voilà propulsé d'un coup dans un monde ou la turpitude des grandes personnes règne sans limite.

En quelques semaines, tu as été la victime de tous les maux de ce pays qu'est le nôtre : la corruption, le non-respect des droits humains, la violence à outrance, l'esclavagisme, l'état de non-droit.

Certes, petit frère, trop malheureusement, tu es loin d'être le seul. Car ils sont des milliers à être quotidiennement traités comme des bêtes, sous nos yeux.

Des enfants qui sont kidnappés et que l'on ne retrouve jamais, des enfants qu'on retient comme esclaves des familles, en ville comme dans les campagnes, des enfants que l'on prostitue, des enfants que l'on vend et achète pour leurs organes.

Et j'en passe ». Et depuis, qu'est ce qui a été fait à part les pressions des familles qui ont les moyens pour retrouver vivant leur enfant ?

Depuis quelques jours, l'annonce du renouvellement des billets de banque vient également bousculer les esprits. Les explications sur les impacts économiques de cette décision est un autre sujet de discussion.

Mais pourquoi maintenant, au moment où la crise sociale risque d'éclater. À la veille d'une élection, la logique de nouveaux billets en dit long sur l'intention de ceux qui détiennent les clés du coffre.

Un fait tue un autre. Si ces trois évènements n'arriveront pas à tuer l'affaire Claudine, ne soyons pas étonnés que dans les jours qui viennent, certains seront chair à canon. Car le Malgache oublie et se tait devant la mort.

« Poa, poa, aza hitako, aza mahita ahy » diraient mes ancêtres.

Précision : La pièce d'opinion sur l'extradition parue dans nos colonnes le 13 avril dernier est un Texto de Ravel, écrit par Mbolatiana Raveloarimisa et non une Humeur de Soanina comme indiquée par erreur. Elle n'a donc pas été écrite par Mialisoa Randriamampianina. Toutes nos excuses aux intéressées et à nos lecteurs.