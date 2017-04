Ile Maurice: Tropical Times - Un proche du MSM donne la réplique à Nandanee Soornack

Les Chagossiens ne souhaitent plus entendre parler de visite sur leurs terres, mais veulent rentrer. Ils l'ont encore… Plus »

Depuis 6 ans maintenant, je n'ai plus rien à voir avec Tropical Times, ainsi qu'avec ses actionnaires, et les concessions obtenues (ou perdues) depuis.

Il n'a pas tardé à réagir. Deshmuk Kowlessur, l'ancien directeur de la Competition Commission of Mauritius et proche du MSM a été cité lors de la conférence de presse de Nandanee Soornack tenue à Milan, mercredi 19 avril. Dans un courriel adressé à la presse, ce proche du Premier ministre donne la réplique à la femme d'affaires et affirme que les propos de cette dernière sont «infondés».

