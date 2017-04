Ile Maurice: Incendie sur «Le Griffon» - «J'ai perdu mon pilier», dit l'épouse du soudeur décédé

Les Chagossiens ne souhaitent plus entendre parler de visite sur leurs terres, mais veulent rentrer. Ils l'ont encore… Plus »

«Je me trouvais près du guichet de la MCB quand j'ai entendu des gens crier. Je me suis précipité sur La Marina», avance-t-il. De soutenir que certains de ses collègues se sont rués vers le bateau afin de porter secours aux occupants, alors que d'autres ont appelé le Service d'aide médicale d'urgence et les pompiers.

Cet habitant de Petite-Rivière laisse derrière lui une veuve accablée et trois enfants âgés de trois, huit et 11 ans, dont un fils qui souffre d'un handicap. «J'ai perdu mon pilier», pleure Reshma, l'épouse de Ravi Seebaruth. Ce dernier, confie-t-elle, était le seul à subvenir aux besoins de la famille. «Il faisait beaucoup de sacrifices pour nous», avance Reshma. «Et il sortait rarement», lâche cette femme au foyer.

«Li pa ti konn nanié apar so travay ek so fami.» C'est le cri de cœur des proches de Ravi Seebaruth, 43 ans, qui a perdu la vie tragiquement mercredi matin 19 avril alors qu'il effectuait des travaux de soudure dans la cale du bateau Le Griffon. L'autopsie, pratiquée par le médecin légiste de la police, a attribué son décès à une électrocution.

