Madagascar: Narson Rafidimanana à Andohatapenaka - « L'intérêt général doit primer sur la politique »

La directrice des Infrastructures et des Projets Présidentiels (DGIPP), Rajaonarivo Lalao Mbolatiana, a quant à elle rappelé que « cette gare routière peut accueillir jusqu'à 120 véhicules et les travaux y afférents s'étendront sur une période de six à neuf mois avec un budget estimatif de six milliards d'Ariary ».

Comme à l'accoutumée, le M2PATE a son leitmotiv : travailler au profit de la population, réaliser des travaux d'intérêt général. D'ailleurs, Narson Rafidimanana l'a souligné hier. « Cette gare routière servira tous les Malgaches et non une minorité. De là naîtra la solidarité. Mettons de côté les divergences politiques », a-t-il déclaré devant les journalistes.

Pour le ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement (M2PATE), il n'est pas question de reculer : la gare routière sise à Andohatapenaka sera bel et bien construite nonobstant les divergences politiques.

