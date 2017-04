Afrique: Une incertitude qui va durer jusqu'au bout

Qui va accéder au second tour ? On peut cependant sans beaucoup se tromper dire quels sont les quatre candidats qui vont arriver en tête. La dernière émission de télévision qui a eu lieu hier soir n'a certainement pas changé grand-chose.

C'est le représentant d'un mouvement ne voulant être classé ni à droite ni à gauche qui fait la course en tête. Sa jeunesse et ses idées novatrices ont séduit des Français qui veulent une transformation du système. Emmanuel Macron est aujourd'hui en tête des sondages et il est talonné par Marine Lepen qui a tout fait pour se démarquer de l'extrêmisme de son parti, le Front National.

Les révélations de la presse sur les supposés emplois fictifs de la femme du candidat de la droite ont un temps plombé la confiance de son électorat. Ses revirements successifs n'ont cependant pas complètement hypothéqué ses chances de se maintenir dans la course, mais aujourd'hui, il n'est pas assuré d'être dans le duo de tête qui va être présent au second tour.

