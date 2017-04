Madagascar: Nosy Be - Les touristes séduits par les produits artisanaux

La destination Nosy Be attire de nombreux touristes par ses attractions naturelles, ses sites pittoresques et les activités proposées par les opérateurs touristiques. Selon ces derniers, l'artisanat est également un point fort de l'île.« Grâce à l'héritage laissé de leur ascendance ethnique et multiculturelle, les artisans locaux ont développé des savoir faire dans différents domaines: sculpture, vannerie, ou fabrication de boutres.

Les broderies de type richelieu (nappes, linges de maison, vêtements), travaillées minutieusement et longuement à la main par les femmes artisanes de Nosy Be et de NosyKomba restent des chef-d 'œuvres authentiques et remarquables.

Des souvenirs que les touristes devraient rapporter dans leurs valises, après leur séjour », a affirmé Antonin Auvray, acteur dans le secteur du tourisme à Nosy Be.

En effet, outre le séjour inoubliable, le Touriste malgache ou étranger a du mal à rentrer les mains vides, avec les propositions des artisans de l'île.

Par ailleurs, cette destination dispose également d'autres atouts comme les saveurs marquées par les fruits de saison, la vanille locale, le rhum produit localement, qui est la base des préparations des rhums arrangés, ainsi que les diverses épices comme le piment, la baie rose, etc.

Ces richesses restent cependant méconnues des Malgaches, selon les touristes locaux venus à Nosy Be, le weekend de Pâques, dans le cadre d'un voyage de promotion de la destination, organisé par le Consortium Tournesol.