Madagascar: Affaire Claudine Razaimamonjy - Omer Beriziky interpelle Hery Rajaonarimampianina

Et de lancer un appel à l'endroit des dirigeants actuels à communiquer à la population pour éviter une éventuelle descente dans la rue. « Cette option n'est pas à exclure tant que les tenants du pouvoir s'enferment dans le mutisme total et le Chef de l'Etat se mure dans le silence ».

« Je salue également la position courageuse, loyale et juste du Syndicat des Magistrats », a-t-il déclaré tout en encourageant ces entités à ne pas céder aux intimidations et à ne pas se sentir fragiliser face aux pressions.

« En tant que Chef de l'Administration et ministre de l'Intérieur, il devrait lui aussi s'expliquer », estime Jean Omer Beriziky qui n'a pas manqué de saluer les efforts entrepris par le Bianco et la Chaîne pénale anti-corruption la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics.

Jean Omer Beriziky estime également qu'un remaniement gouvernemental est plus que nécessaire. Et ce, dans la mesure où plusieurs membres du gouvernement sont impliqués dans cette affaire Claudine Razaimamonjy.

Aujourd'hui, il est plus qu'impératif d'expliquer et de prendre une décision », estime-t-il. Il, c'est Jean Omer Beriziky qui a aussi annoncé qu' « au vu de ce qui se passe actuellement, notamment avec le silence des autorités, l'on ne peut pas penser qu'il n'y ait pas de complicité d'en haut lieu dans l'affaire Claudine Razaimamonjy. Plusieurs ministres semblent être impliqués dans son évasion organisée.

« Pas plus tard qu'au mois d'octobre dernier, le président Hery Rajaonarimampianina s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption sa première priorité. C'est une décision présidentielle, donc il faut la respecter. Il faut que le président de la République ait le courage de procéder à l'assainissement de son entourage et de limoger tous les responsables impliqués de près ou de lion à cette affaire ».

