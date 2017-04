Madagascar: CHAN - Les Barea échouent devant Mama !

Une défaite de 2 buts à 3 ! C'est le résultat du test des Barea lors de leur match d'hier face au FC Mama qui a le mérite d'avoir joué à fond son statut de sparring- partner et qui, on l'espère, aura le mérite d'ouvrir les yeux à Raux Auguste coupable de s'être penché vers Elgeco Plus dans ce qu'il appelle son équipe A.

Les Barea ont échoué dans cette valse à trois temps contre le Mama FC hier à Mahamasina. Une préparation assez particulière puisque le duo Raux Auguste- Dama a choisi d'une partie de 3 fois 30 mn avec d'entrée les supposés titulaires lors du match de samedi contre le Malawi.

Fausse note. Une équipe qui a certes battu Mama sur un doublé de Njiva qu'on avait mis à la pointe de l'attaque mais on retiendra la solidité de la défense avec Johnny et Ando dans la charnière centrale mais aussi Toby et Mario sur le flanc.

L'association entre Ando de l'Ajesaia et Dina de Tana Formation a aussi rempli d'aise le public de Mahamasina sans oublier les passes millimétrées de Dax . La seule fausse note imputable à Raux Auguste, a trait à la titularisation de deux joueurs d'Elgeco en l'occurrence Bila et Dino.

L'équipe B d'après, nonobstant les trois buts de Mama dont ce bijou de Mota et le doublé de Ludovic, a montré un Elefoni de Fosa Juniors plus fringant tout comme Bourahim (CNaPS) aligné dans l'équipe C.

Autant le dire, on a un groupe capable de se qualifier aux dépens du Malawi avec cette idée de génie de mettre Njiva à la pointe de l'attaque pour hériter les bonnes balles d'un Dax d'une mobilité incroyable et surtout doté d'un vista hors du commun. Mais n'encensons pas trop car ce jeune garçon encore fragile a besoin de rester les pieds sur terre.

Ando encore plus pro. La grande satisfaction d'hier, mais à cela on s'y attendait un peu, est Ando Manoelantsoa. Imperturbable, le petit frère de Bolida a laissé sans voix le public par ses renversements qui trouvèrent les deux défenseurs latéraux Toby et Mario.

C'était du Ando Pro tout craché mais dont la carrière professionnelle n'a pas eu l'effet escompté car il est handicapé par sa taille lors du test au RC Lens.

Quant au gardien, Leda a montré que son successeur n'est pas encore né. Et en restant concentré, il est capable de bien défendre surtout s'il a l'assurance d'être protégé par ce double rideau composé de Johnny (Elgeco Plus) et Ando (CNaPS) mais aussi du duo Dina- Ando Pro en sentinelle.

Vivement donc samedi pour la confirmation d'un groupe en devenir...