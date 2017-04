Madagascar: Donagasy, pour valoriser la musique du terroir

Folklore . En créant ce groupe, Rajery veut valoriser la musique malgache, et lui donner la place qui lui incombe. La musique malgache est riche, et pas seulement de ses musiciens, mais surtout de la variété des influences de chaque région, et aussi de l'originalité des instruments de musique que les musiciens fabriquent eux-mêmes.

Donné Sahondrafina, à l'accordéon et au violon, Daniel Ramaroson, valihiste, Doda, qui joue du kabosy, issu du groupe Kabosy Spirit, Jerry à la guitare, Fabrice à la flûte, de RakotoFrah Junior, Rainitelo, percussioniste de Tambour Gasy, Zo, également percussioniste du groupe Rajery, Nestor de RakotoFrah Junior, Vy, chanteuse, Rijakely du groupe Madafeo, et Mamina à la guitare. Tous des artistes qui gravitent autour de Rajery, qui fait de son festival un réel label garantissant la qualité, mais surtout l'âme de la musique malgache.

Valoriser la musique du terroir, et en faire une belle ambassadrice du pays lors des rencontres nationales et internationales à travers les festivals.

