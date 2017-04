Madagascar: Filière Bois, prometteuse en tant que patrimoine

Précieux et rares, les bois de Madagascar, pour ne citer que le « BDR » ou bois de rose, font pourtant l'objet d'une exploitation illicite tant au niveau local que international. Par exemple à Maroantsetra, certains autochtones en font du bois de chauffe, parce qu'ils ignorent la valeur marchande et les vertus médicinales de ce bois rare.

Une conférence découverte axée sur les vertus médicinales et les dimensions socio-culturelles, anthropologiques et économiques du Bois, s'est tenue hier de 15h à 16h à la Maison de la Science à Ankaditapaka. Elle entre dans le cadre de l'exposition temporaire sur « le Bois et le Patrimoine » se tenant depuis le 1er mars jusqu'au 31 août 2017.

