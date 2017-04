Ile Maurice: Metro Express et SCBG - Les syndicalistes manifestent dans les rues de Port-Louis

Les Chagossiens ne souhaitent plus entendre parler de visite sur leurs terres, mais veulent rentrer. Ils l'ont encore… Plus »

Le syndicaliste est catégorique et affirme que les droits des travailleurs sont bafoués et qu'ils n'ont aucune sécurité d'emploi par rapport au projet Metro Express. «Ils se retrouvent avec une épée de Damoclès sur la tête. Ils veulent se battre pour leurs droits. Cela fait deux ans qu'ils font face à cette situation. Concernant le dossier du SCBG, le gouvernement a le devoir moral de rendre l'argent aux détenteurs. Bel dépans ek bel tamtam pé fer. Nous sommes engagés dans une guerre politique. Il y a une commission d'enquête sur Britam mais pourquoi pas sur le dossier du SCBG ? Ena magouille ladans», a poursuivi Salim Muthy.

«We can't trust our institutions», «Ki pu ariv nou lavenir», «Meyer solution Bus Lane», «Donn nou enn vrai commission d'enquête lors BAI»...

