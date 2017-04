Ile Maurice: Tropical Times - Deux directeurs réfutent les arguments de Nandanee Soornack

Après Deshmuk Kowlessur, c'est au tour de Jim Parmessur et Neeraj Manic de répondre à Nandanee Soornack, jeudi 20 avril.

La femme d'affaires avait avancé, lors d'une conférence de presse mercredi 19 avril, que la compagnie Tropical Times était gérée par Deshmuk Kowlessur, un proche du MSM.

Les deux protagonistes soutiennent qu'ils sont les deux seuls directeurs et actionnaires de la compagnie depuis 2011. Ils ont aussi apporté des précisions sur les contrats qu'aurait bénéficié Tropical Times.

Jim Parmessur et Neeraj Manic mettent notamment en avant le fait que «le beau-frère de Pravind Jugnauth», comme mentionné par Nandanee Soornack, et d'autres actionnaires avaient déjà transférés toutes leurs actions à la direction depuis février 2011. Ils précisent également que le contrat de Tropical Times a été alloué en 1999 et en 2006 sous le régime travailliste. «En 2010, Tropical Times a perdu ce contrat sous un gouvernement travailliste-MSM suivant un exercice d'appel d'offres. Cela n'a donc pas de sens de venir dire que Tropical Times a obtenu des faveurs du MSM», font-ils valoir.

Ces derniers ajoutent qu'ils n'opéraient qu'un seul contrat alloué par ATOL dans le nouveau terminal de l'aéroport. C'est après le départ d'Airway Coffee de la zone dédiée aux passagers que des espaces ont été alloués d'urgence à Tropical Times, Subway et Café Lux. «Actuellement, quatre services traiteur opèrent à l'aéroport, soit Tropical Times, Café Lux, Subway, et Airway Coffee. Il n'y a donc plus de monopole dans ce secteur.»