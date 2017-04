Cameroun: Stade Renard de Melong inflige une défaite aux nassaras (1-0) lors de la 10ème journée de Ligue 1 et prend la tête du classement

Le pays ne sera resté numéro 1 de la zone Acp que pendant un an. Plus »

C'est la première défaite en trois saisons à domicile des Nassaras.Le match au sommet entre Aigle royale de la Menoua et Bamboutos de Mbouda s'est soldé sur le score de zéro but partout. les poulains de l'entraineur Djomo Evariste (Dragon de Yaoundé) ont battu New Stars de Douala par un score de 2 buts contre 1. Lion blessé de Foutouni demeure la lanterne rouge. La 11e journée est programmée le dimanche 23 avril 2017

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.