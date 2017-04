Dévoilé par le syndicat des joueurs professionnels (PFA), ce onze-type dominé par la capitale londonienne compte quatre joueurs de Chelsea (avec Cahill, David Luiz et Hazard), quatre de Tottenham (Walker, Rose, Alli, Kane), mais aussi un Red Devil de Manchester (De Gea), un joueur de Liverpool (Sadio Mane) et un Toffee d'Everton (Lukaku).

De son coté, comme en 2016, N'Golo Kanté file vers le titre de Premier League, cette fois avec Chelsea. Et comme en 2016, celui qui est cette année également en course pour le prix du meilleur joueur est présent dans l'équipe-type de la saison. Comme l'année dernière, l'Association des Footballeurs Professionnels (PFA) a retenu le Français pour composer une équipe avec les meilleurs joueurs du championnat anglais. Depuis son arrivée en Angleterre en 2015, le discret Français impressionne et récolte les louanges de ses coéquipiers et de ses adversaires. Arrivé cet été en provenance de Leicester, avec qui il a été sacré champion, Kanté est bien parti pour remporter son deuxième titre de Premier League. L'ancien caennais est un élément majeur de son équipe.

En effet, éloigné des pelouses pour deux mois suite à blessure au genou, Sadio Mane a fait une saison réussie avec les Reds. L'attaquant sénégalais, auteur d'une saison explosive, est récompensé par la PFA. La Fédération anglaise a livré son onze type de la saison 2016-2017, dominé par les joueurs de Chelsea et Tottenham. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives, Sadio Mane est le joueur de Liverpool a figuré dans ce onze de l'année.

