Togo: Idrissou Ali en scelle pour un nouvel exploit

Une information confirmée par l'athlète lui-même qui croit en ses potentialités pour rééditer de nouveaux exploits à cette édition de la compétition continentale. « Je me suis bien préparé, j'ai travaillé avec des chevaux un peu compliqués et je suis prêt pour affronter la compétition », a-t-il laissé entendre.

Après sa participation à la 1ère édition de la phase finale de la CAN d'Equitation (Coupe d'Afrique des Nations d'Equitation), avec à la clé une place de vice-champion de sa catégorie, et une 3ème place pour le Togo par équipe, le cavalier togolais, Idrissou Ali, de niveau Galop 7 formé au Club Hippique du Togo, représente le pays à nouveau à la 2ème édition de la compétition qui se déroule du 21 au 24 avril 2017 en Côte d'Ivoire.

