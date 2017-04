"Nos attentes vis à vis des autorités policières et judiciaires" est le thème d'une… Plus »

Quand elles arrivent, elles ont peur de s'éloigner de leurs marchandises à cause des voleurs. Ce qui les contraint d'y passer la nuit. Par contre, nous qui sommes d'ici, restions jusqu'aux environs de 00H et emballions nos marchandises avant de rentrer. Nous sommes obligés de rester sans hangars, car les autorités de la base militaire n'ont pas accepté qu'on en construise derrière la cours de la base militaire ».

Pour ce qui est de l'arrière cours du parking de l'aviation militaire, il est situé en face du marché de Tanènè et à quelques mètres de la base militaire dans la Commune de Matoto. Là, on y trouve d'un côté les marchandes de fruits, et de l'autre des femmes de ménage et des pratiquants de petits métiers. Rencontré sur ces lieux Mabinty Barry la quarantaine déclare : « Certaines parmi nous viennent de Maferenyah.

L'occupation anarchique des lieux publics est devenue monnaie courante pour certains citoyens dans la capitale Conakry. Dans l'arrière cours du parking de l'aviation militaire comme dans la plus part des artères de cette ville, des marchandes venues de l'intérieur du pays, occupent depuis longtemps les lieux, dormant parfois à la belle étoile. Ce qui n'est sans conséquences, à cause des maladies qu'ils peuvent contracter.

