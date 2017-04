Afrique: Signature d'un accord aérien entre Maurice et le Royaume du Swaziland

communiqué de presse

Elargir l'accès aérien entre Maurice et le Royaume du Swaziland tout en promouvant le développement économique et social des deux pays : Tel est l'objectif d'un protocole d'accord sur le transport aérien qui a été signé entre les deux pays hier au Bâtiment du Trésor à Port Louis. Lors de cette occasion, un Bilateral Air Services Agreement entre Maurice et le Swaziland a également été paraphé.

La partie mauricienne était dirigée par le Solliciteur général, M. D. K. Dabee, et la partie du Swaziland par le directeur général de la Swaziland Civil Aviation Authority, M. Solomon Dube.

L'accord prévoit que les compagnies aériennes de chaque pays pourront opérer jusqu'à sept vols par semaine entre Maurice et le Swaziland. Elles pourront également opérer tous les services cargo sans restrictions par rapport à la fréquence et la capacité et avec les droits de trafic de troisième, quatrième et cinquième libertés. Air Mauritius pourra aussi opérer les droits de cinquième libertés sur des points intermédiaires et au-delà sur des routes comme spécifiées dans l'Accord.

Cet accord fait suite à une visite en février 2016 d'une délégation du Royaume de Swaziland à Maurice. Lors d'une réunion, il a été convenu que l'Accord existant sur les services aériens entre les deux pays doit être revu et modernisé.

De plus, en marge de la séance inaugurale de la Plateforme économique africaine qui s'est tenue le mois dernier à Maurice, la question de connectivité aérienne des deux pays a été évoquée par le Premier ministre, M. Pravind Jugnauth, et le Premier ministre du Royaume du Swaziland, Dr Sibusiso B. Dlamini.

Il est à noter qu'à la fin des années 1970 et au début des années 1980, le Royal Swazi National Airways opérait des vols directs entre Maurice et le Swaziland. Cependant, la ligne aérienne a mis fin à ses vols vers Maurice en 1981. En l'absence de vols directs entre Maurice et le Royaume du Swaziland, les passagers transitaient par Johannesburg. En 2016, les arrivées touristiques du Royaume de Swaziland s'élevaient à 370.

Les services aériens entre Maurice et le Swaziland ont jusqu'à présent été régis par un accord bilatéral sur les services aériens conclu en mai 1977. Cet accord prévoyait, entre autres, la désignation unique de la compagnie aérienne et une fréquence hebdomadaire à être opérée par la ligne aérienne désignée de chaque pays.

Booster le trafic aérien à travers le couloir aérien

En ligne avec la Vision 2030, le gouvernement mauricien adopte une politique d'accès aérien plus ouverte et robuste qui prend en compte l'intérêt national et la croissance économique. Dans ce contexte, les accords existants sur le transport aérien ne cessent d'être améliorés et de nouveaux accords sont conclus afin d'explorer de nouveaux marchés et destinations.

De ce fait, un accord de collaboration a été signé entre Air Mauritius et Changi Airport Group de Singapour. La création de ce corridor aérien, devenu opérationnel en mars 2016, sert de lien entre l'Afrique et l'Asie via Maurice. Dans le cadre de cette initiative, Air Mauritius a élargi son réseau en Afrique avec deux nouvelles destinations, à savoir Maputo et Dar-es-Salaam.

De plus, Air Mauritius a conclu cette année un accord commercial et un partenariat avec Singapore Airlines, ce qui donne un nouvel élan au couloir aérien et rend les voyages au-delà de Singapour vers les pays asiatiques plus économiques. Dans ce contexte, le Royaume du Swaziland a été invité à rejoindre le couloir aérien pour apporter de nouvelles synergies et renforcer davantage le projet.