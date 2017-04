Sénégal: Julio Loayza - «La dette intérieure du pays ne présente pas de risque»

Amené à s'exprimer sur le niveau d'endettement du Sénégal, Julio Ricardo Loayza, économiste principal, au bureau de la Banque mondiale à Dakar (Senegal) soutient que la dette du Sénégal est soutenable. Il y a des analyses que le Fonds monétaire international (Fmi) et la Banque mondiale (Bm) réalisent de façon conjointe chaque année. Et la dernière analyse montre que le Sénégal ne présente pas de risque.

Toutefois, «il y a des nuances notamment le stock de 60% ne met pas en danger la stabilité du cadre macroéconomique. Mais, elles nous coûtent chère. Les coûts de la dette équivalent à 2% du Pib (intérêts de la dette). Ceci est assez élevé comparativement aux revenus de l'Etat.

Donc, 10% des revenus de l'Etat. Avec ce pourcentage le gouvernement est obligé de payer la dette avec cet argent qui aurait servi à investir dans des projets structurants et rentables. A cela, il faudrait que la croissance reste maintenue. Et enfin, la maîtrise du dollar est un facteur à prendre en compte. D'où l'importance d'analyser le niveau d'endettement», a-t-il expliqué.

6,7% de croissance

S'agissant de la croissance de 6,7% qui n'est pas sentie par les populations, il dira: «Pour que celle-ci puisse être sentie, il faut que le taux de croissance soit largement supérieur à celle de la croissance de la population. Si on a une croissance de plus 6%, et que celle de la population est de moins 3%, donc nécessairement le revenu par tête augmente».

Selon lui: «le revenu par tête au Sénégal a augmenté ces dernières années. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce que les chiffres disent et ce qu'on sent. Et d'après les chiffres les revenus par tête au Sénégal ont augmenté de façon considérable».