Ce qu'il nie. Quant à ses partisans, ils imputent ses déboires judiciaires à son statut de dissident du PS et de la majorité présidentielle, mais aussi et surtout à sa volonté de présenter une liste parallèle aux élections législatives du 30 juillet 2017 et de briguer la Présidentielle de 2019. Des soupçons rejetés par les responsables du pouvoir.

Pour cette raison, ils invitent le chef de l'exécutif à rappeler à l'ordre ces autorités en prenant «toutes mesures et dispositions utiles aux rappels et injonctions nécessaires aux membres du gouvernement pour le respect de la présomption d'innocence de M. Khalifa Sall.»

D'un palais de justice au palais de la République. Les avocats de Khalifa Ababacar Sall ont quitté le Temple du Thémis pour mieux attirer l'attention du Président de la République sur ce qu'ils qualifient de «violations des droits» de leur client incarcéré depuis plus d'un mois dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Dans une lettre adressée à la clé de voûte des institutions du Sénégal, en date du 13 avril dernier dont nous avons obtenu copie, les Conseillers de l'édile de Dakar, demandent le retrait de la constitution de partie civile de l'Etat et sollicitent de Macky Sall de mettre un terme aux attaques de membres de son gouvernement qui violent la présomption d'innocence de leur client.

