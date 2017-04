Cameroun: Joseph Charles Doumba - Requiem pour un grand commis de l'Etat

. L'homme qui sera conduit à sa dernière demeure samedi prochain dans son Bertoua natal a occupé d'importantes responsabilités administratives et politiques au Cameroun. Il a ainsi été secrétaire général de l'Assemblée fédérale du Cameroun, avant d'occuper les importants portefeuilles de l'Information et la Culture, la Justice, ministre chargé de mission à la présidence de la République, et les fonctions de directeur général de la Société de presse et d'éditions du Cameroun (SOPECAM) avant d'occuper pendant une quinzaine d'années, le poste de secrétaire général du Comité central du RDPC, ce jusqu'en 2007. Joseph Charles Doumba est alors nommé ambassadeur itinérant à la présidence de la République par le président Paul Biya, poste qu'il a occupé jusqu'à son décès le 5 mars dernier. Joseph Charles Doumba n'était pas qu'un haut commis de l'Etat, voire un homme politique, puisqu'il est l'auteur de nombreuses publications.

Le Cameroun s'apprête à rendre dès ce jour un vibrant hommage à l'un de ses fidèles serviteurs. Décédé le 5 mars dernier des suites de maladie, Joseph Charles Doumba, ambassadeur itinérant à la présidence de la République, ancien ministre, ancien secrétaire général du Comité central du RDPC et ancien directeur général de la SOPECAM sera inhumé après demain à Bertoua. Les obsèques officielles, décidées en l'honneur de haut commis de l'Etat, par le président de la République débutent ce jour par la levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé où il est décédé des suites de maladie à l'âge de 81 ans. Le président de la République sera personnellement représenté à ces obsèques par le secrétaire général du Comité central du RDPC, Jean Nkuete. Des personnalités viendront donc de toutes les régions du Cameroun et même d'ailleurs pour un adieu à un homme qui aura consacré l'essentiel de sa vie au service de son pays

