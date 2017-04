Cameroun: Littoral - Des soins gratuits pour les populations de Nkom

Et nous espérons que cette campagne va contribuer au bien-être des populations afin qu'ils contribuent au développement de leur localité » a confié Nadège Nyame Mbenoun, présidente de l'association Nouveaux horizons. Des consultations médicales gratuites suivies de la distribution gratuite des médicaments en fonction des diagnostics, des interventions chirurgicales, des soins bucco-dentaires ainsi que des consultations ophtalmologiques avec distribution des lunettes de lecture et des examens de laboratoires ont constitué les activités de cette campagne de santé.

Hommes, femmes et enfants ont convergé massivement en ce lieu transformé pour la circonstance en centre hospitalier pour recevoir gratuitement des soins de la part d'une équipe médicale de plus de 40 personnes dont 35 médecins. Cette équipe a été dépêchée par l'association Nouveaux Horizons et en partenariat avec l'Association des compétences pour une vie meilleure du Dr. Georges Bwelle dans le cadre d'une campagne de santé gratuite. Nous œuvrons pour les compétences de développement dans nos communautés.

