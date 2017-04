Cameroun: Désarmement - Démobilisation en RCA - L'opération coûtera 27 milliards de F'

D'un montant de 45 millions de dollars, environ 27 milliards de F, ce budget sera financé à hauteur de 30 millions de dollars, environ 18 milliards de F, par la Banque mondiale sous forme de don octroyé à la République centrafricaine, et à 15 millions de dollars, environ 9 milliards de F, par le gouvernement centrafricain. «Ce que l'argent de la Banque mondiale va financer ce sont les activités destinées à l'ex-combattant lui-même, notamment des formations, qui vont lui permettre de réapprendre un métier ou de retrouver des bases pour sa réinsertion dans la vie civile. Nous allons également financer des activités pour les communautés d'accueil, c'est très important. Et, enfin, on va financer le pilotage de tout le programme par la cellule installée à la présidence. On va donc aider aussi les Centrafricains à faire de la planification», explique Jean-Christophe Carret, représentant de l'institution de Bretton Woods en Centrafrique.

Elle intervient au lendemain du bouclage du budget de cette vaste opération destinée à sortir 5 000 ex-combattants du maquis pour les reconvertir à la vie civile pour les uns ou les intégrer au sein de l'armée régulière pour les autres. Le programme proprement dit devra démarrer à la fin du mois de mai pour une durée de 30 mois, après des négociations avec les groupes armés. A ce sujet, il faut encore faire preuve de tact et de diplomatie pour convaincre les combattants à jouer le jeu, surtout lorsqu'on sait que tous les mouvements ne sont pas prêts à déposer les armes. Notamment le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) (ex-Séléka) de Noureddine Adam, très actif ces dernières semaines, qui a d'ores et déjà signifié son refus de faire partie du Comité consultatif qu'en simple observateur.

