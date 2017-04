Les maladies non transmissibles font l'objet d'un sommet international qui s'est ouvert hier à Genève.… Plus »

Il a donc appelé le gouvernement à soutenir ce « projet de paix et de coopération culturelle ». Ce qui fera dire à Omar Camara que, dans la mesure où 2017 a été décrétée année de la culture, les autorités doivent mettre la main à la pâte pour la réussite de l'évènement, et surtout pour aider à boucler le budget du Festival.

Venu soutenir le projet, l'ancien ministre de la Culture, Amadou Tidiane Wone, dira que « Omar Camara a fait ce que nos autorités auraient pu faire et donc il mérite le soutien de tous les Sénégalais pour l'avenir de la Casamance et de son tourisme ».

Pourtant, a-t-il ajouté, « un tel projet de coopération et de solidarité installé à Ziguinchor, et réalisé par un fils de la région, un Sénégalais comme moi, pour le développement de la Casamance dans le secteur culturel touristique et artistique, devrait être bien accompagné par les autorités ».

Le promoteur culturel et coordonnateur du projet, Omar Camara, a surtout déploré le manque d'appui de l'Etat. « Sur le plan international, tous les partenaires ont financé leur part, il n'y a que l'Etat sénégalais qui n'a pas participé à ce projet sur le plan financier, matériel et moral », regrette Omar Camara.

