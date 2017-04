Les maladies non transmissibles font l'objet d'un sommet international qui s'est ouvert hier à Genève.… Plus »

Car pendant ce temps-là dira-t-il, «c'est ma musique, et je ne suis pas le seul, que l'on va vendre, sans l'accord du producteur, avec la complicité des opérateurs de téléphonie, qu'il faudrait pousser à nous reverser une part de bénéfice... Et parfois avec l'accord de l'ancien Bureau sénégalais du droit d'auteur » le Bsda.

Mais concrètement, qu'est-ce que cela rapporte ? Quand on sait que les choses vont très vite aujourd'hui, et que les artistes ne peuvent pas toujours se permettre d'attendre «cinq à dix ans entre deux albums» : parce qu'ils risqueraient tout simplement de «se faire oublier».

En Afrique, on a quelques exemples : l'Afrique du Sud, le Kenya ou le Nigeria, un «gros marché» à lui seul, avec une «classe moyenne qui se développe» et qui a les moyens de s'abonner...

Parmi les «rares initiatives» de ces dernières années à avoir «survécu» ici au Sénégal, Keyti cite Musik Bi, où l'on peut acheter de la musique par sms : une plateforme «100% sénégalaise», avec «15.000 téléchargements en un an, 600 artistes, des Sénégalais pour la plupart, même si elle s'ouvre à des artistes brésiliens, camerounais» etc.

