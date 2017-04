Le Centre départemental d'éducation populaire et sportive (CEDPS) de Diourbel organise du 19 au 26 Avril deux sessions de formation sur la sériographie et la transformation des produits locaux, destinées à 25 jeunes garçons et filles. Il s'agit de 10 jeunes garçons pour la sérigraphie et de 15 jeunes filles pour la transformation de produits locaux. L'objectif est de renfoncer la capacité des jeunes de la commune en artisanat. La finalité est d'arriver à mettre en place une section de sérigraphie et une autre de transformation de produits locaux.

La jeunesse Sénégalaise en général, et celle de Diourbel en particulier, vit une situation de pauvreté et de précarité causée par un taux de chômage élevé et un faible niveau de qualification et de formation pour cette frange de la population.

Selon le rapport 2014 du Bureau international du travail (BIT), l'analyse de la situation se présente comme suit: 72,5 pour cent de la population active au Sénégal sont âgé de 15 a 35 ans, 46 pour cent des jeunes demandeurs d'emplois n'ont ni formation, ni qualification.

Aussi, 31 pour cent des demandeurs d'emplois sont des diplômés de l'enseignement supérieur, 200.000 nouveaux demandeurs d'emploi par an et 22,7 pour cent des jeunes sont des chômeurs.

C'est dans ce contexte que le CDEPS de Diourbel, en rapport avec la mairie, a organisé cette session de formation en sérigraphie et en transformation de produits locaux dans la période du 19 au 26 avril pour apporter une solutions aux multiples problèmes auxquels sont confrontés ces jeunes.

La directrice du CDEPS de Diourbel, Mme Rosalie Gomis, explique que l'objectif de ces deux sessions de formation est de renforcer la capacité des jeunes de la commune de Diourbel en artisanat. Il s'agit d'une session en sérigraphie concernant 10 jeunes garçons et une autre session de formation en transformation de produits locaux avec 15 jeunes filles.

A la fin de cette formation, Mme Gomis, envisage d'aider ces jeunes à créer une section de sérigraphie et une autre de transformation de produits locaux dans les locaux du CEDEPS pour accompagner ces jeunes.

Elle n'a pas manqué de lancer un appel aux partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement de ces jeunes. La finalité de ces formations, dira-t-elle, c'est d'arriver à mettre en place une section de sérigraphie et une section de transformation des produits locaux.

Doudou Thiam, formateur en teinture-sérigraphie bâtie explique les différents modules de cette formation. «On va se consacrer sur les modules sérigraphie artisanale à savoir l'impression à la soie, la sérigraphie semi industrielle à savoir la sérigraphie avec écran de soie et au transfert.

Le résultat attendu c'est de permettre aux jeunes de comprendre les méthodes des RHUSSE et de la sérigraphie avec pochoirs, mais aussi de maitriser la sérigraphie avec l'écran de soie».

Les bénéficiaires de cette session de formation saluent cette initiative du CEDEPS, en partenariat avec la mairie de Diourbel. Ousmane Ndiaye, leur porte-parole, estime que la sérigraphie est méconnue des populations alors que c'est un métier porteur, a-t-il conclu.