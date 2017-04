Sénégal: Lutte contre la cybercriminalité - Une stratégie nationale pour renforcer les outils éxistants

Les maladies non transmissibles font l'objet d'un sommet international qui s'est ouvert hier à Genève.… Plus »

La journée des filles dans les technologies de l'information et de la communication prévue le 27 avril prochain, sera une occasion d'organiser des caravanes et diverses activités pour davantage inciter les filles à s'investir dans les Tic.

Présidant hier, mercredi 19 juillet, la conférence de presse préparatoire de la journée des Filles dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la conseillère en genre du ministre des Postes et des Télécommunications, Bitty Lokho Ndiaye, annonce l'élaboration prochaine d'une stratégie nationale de cybersécurité. Elaborée en collaboration avec tous les acteurs intervenant dans la cybersécurité, elle viendra en renfort aux outils déjà mis en place.

L'Etat du Sénégal, à travers le ministère des Postes et des Télécommunications, cherche à renforcer le dispositif existant afin de mieux protéger les usagers des Technologies de l'information et de la communication (Tic) contre les attaques des cybercriminels.

Une stratégie nationale de cybersécurité sera élaborée pour renforcer la lutte contre les délinquants de l'internet. L'annonce est de la conseillère en genre du ministre des Postes et des Télécommunications, Bitty Lokho Ndiaye. Elle a présidé hier, mercredi 19 avril, la conférence de presse préparatoire de la journée des Filles dans les Technologies de l'information et de la communication (Tic).

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.