Cameroun: Camair-Co - Redressement amorcé

L'acquisition hier à Yaoundé, des deux Boeing 737 précédemment loués rentre dans le cadre du plan de redressement de la compagnie aérienne nationale.

«Dans l'aviation, rien ne va plus vite que l'avion », assure Ernest Dikoum, directeur général de Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co). Une façon d'inviter les Camerounais à la patience. Car, indique le DG, « la relance de la compagnie aérienne nationale est définitivement en marche et nous la réussirons », promet-il. Ernest Dikoum fonde en effet son assurance sur la mise en œuvre effective du plan de redressement proposé par Boeing et validé par le chef de l'Etat du Cameroun. Le document préconise d'emblée des stratégies de réduction des charges de la compagnie, dont l'acquisition définitive des deux Boeing 737-700 NG (New Generation) précédemment loués auprès de Aviation Capital Group (ACG).

La cérémonie officielle de signature et de remise des documents consacrant l'acquisition définitive de ces avions a lieu hier à Yaoundé. En présence de plusieurs membres du gouvernement, conduits par le ministre des Transports (MINT), Edgard Alain Mebe Ngo'o. L'on retient de la cérémonie d'hier que l'acquisition des deux Boeing 737-700 vient mettre un terme à des charges locatives estimées à 19 milliards de F. L'on apprend aussi que la valeur des deux engins est de 46 millions de dollars US (près de 29 milliards de F). Mais, « au terme de longues et harpes discussions, le Cameroun les a acquis à 41,4 millions de dollars US, soit environ 26 milliards de F », se félicite Ernest Dikoum, indiquant dans la foulée que les deux engins sont en bon état. A leur sortie d'usine, chacun des 737-700 NG dispose d'un potentiel de 100 000 cycles (nombres de décollages et d'atterrissages).

A ce jour, ils ne sont qu'à 16 000 cycles, c'est-à-dire moins de 20% de leur potentiel. Désormais, Camair-Co est l'heureuse propriétaire de cinq aéronefs : un Boeing 767-300, les deux Boeing 737-700 et deux Xian MA 60. A ce jour, la compagnie nationale effectue 70 vols domestiques par semaine. Elle dessert effectivement six chefs-lieux de régions sur les 10 (Yaoundé-Nsimalen, Douala, Maroua-Salack, Garoua, Ngaoundéré et Bafoussam). Au niveau régional elle vole régulièrement vers Cotonou et N'djamena. Aujourd'hui qu'elle peut jouir en toute sérénité de l'exploitation de ces deux aéronefs, la direction générale de Camair-Co ambitionne un nouveau déploiement, priorisant les destinations domestiques. « Les autres régions seront progressivement couvertes, en fonction de la disponibilité des infrastructures aéroportuaires. Au niveau régional, Libreville, Abidjan et Dakar sont en vue », annonce le DG de Camair-Co, particulièrement confiant quant au nouveau décollage de l'étoile du Cameroun.