Cameroun: 20 Mai 2017 - 3 550 médailles à décerner

La sélection des bénéficiaires a débuté hier au palais de l'Unité avec les travaux des Ordres nationaux. 3 550 insignes dans les diversgo Ordres seront attribués à 8 500 postulants dont les dossiers sont en examen depuis hier au palais de l'Unité dans le cadre de la réunion des Ordres nationaux.

Les membres des différents ordres ont ainsi jusqu'à demain vendredi pour l'examen de ces dossiers et la transmission de leurs résultats au président de la République, Grand maître des Ordres nationaux pour sa sanction finale.

En ouvrant les travaux hier, le Grand chancelier des Ordres nationaux, Peter Mafany Musonge s'est voulu clair à l'endroit des membres des différents Ordres : « Je vous invite une fois de plus à garder présent à l'esprit le caractère confidentiel des résultats de nos travaux, qui ne sauraient être rendus publics avant leur sanction finale par le chef de l'Etat ».

Peter Mafany Musonge a invité les membres présents à faire preuve d'un maximum d'objectivité « pour ne retenir que les candidats qui, sur le plan intérieur et hors de nos frontières, s'emploient à donner de notre pays, l'image d'une Nation fière, plus que jamais unie et prête à faire face à tous les défis, pour son développement ».

Les membres vont en effet plancher sur des dossiers portant sur les divers ordres qui sont : l'ordre de la valeur, l'ordre du mérite camerounais, l'ordre du mérite sportif et la médaille de la force publique. Il s'agit donc, selon le Grand chancelier des Ordres nationaux de ne sélectionner que les meilleurs Camerounais dans les différents ordres et qui méritent de la patrie.

Pour Peter Mafany Musonge, les membres des différents Ordres « doivent œuvrer à la construction d'une société camerounaise paisible et juste, dans laquelle il fait bon vivre » à travers la sélection parmi les profils proposés de celles et ceux qui se seront particulièrement distingués dans ce sens, « et qui méritent de ce fait de la Nation ».

Cette année, l'ordre du mérite camerounais et la médaille de la force publique se taillent la part du lion avec 1 300 insignes pour chacun. Ils sont suivis de l'ordre de la valeur et l'ordre du mérite agricole qui totalisent chacun 300 insignes, alors que le mérite sportif aura 150 récipiendaires.