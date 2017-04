Cameroun: Mondial football Montaigu - Le MINSEP réconforte les Camerounais

Tout en félicitant les joueurs pour leur discipline (tous sont rentrés après la compétition), il a incité les responsables de la fédération à accélérer le processus de mise en place des Ligues spécialisées consacrées aux football jeune et féminin, et à organiser des championnats dans toutes les catégories.

A sa décharge, le Cameroun avait l'équipe la plus jeune du tournoi. En attendant la mise sur pied de l'Académie nationale de football, un centre d'entraînement sera mis sur pied à Odza, pour le suivi et le respect des protocoles alimentaires, éléments importants pour la bonne croissance du jeune joueur, précise Tombi à Roko.

La sélection des minimes a été accueillie hier par le ministre des Sports et de l'Education physique. Classée huitième sur douze nations participantes, la sélection nationale des minimes, de retour du Mondial de Montaigu, a été reçue hier au ministère des Sports et de l'Education physique.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.