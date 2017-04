Cameroun: Aménagement urbain - Le projet « Grand Yaoundé » lancé

Même si ici, il y a des circonspections, le but recherché est de trouver une meilleure plus-value aux parcelles et « compenser les impacts sociaux négatifs liés au déguerpissement », lit-on dans les termes de référence. La phase II de l'étude est en cours et sera disponible avant la fin de l'année.

La restructuration de ce quartier va permettre d'éradiquer les poches d'insalubrité et d'insécurité. Etienne-Roger Ateba, secrétaire exécutif du programme « Grand Yaoundé » affirme qu'il est suggéré aux populations, une organisation en groupements d'initiatives communes foncières (GIC-foncier) pour mettre en commun leurs avoirs afin de mieux les aménager et les gérer ensemble.

Les enjeux sociaux et économiques ne sont plus à démontrer. Le document de diagnostic énonçant les termes de référence du projet révèle qu'il apportera une réponse durable à la valorisation du quartier Mvog-Ada à fort potentiel économique.

Plusieurs acteurs interviennent, mais l'opération se basera sur le cadre législatif et règlementaire en vigueur. L'étude instruite a pour objectif d'apprécier la faisabilité de la réalisation des opérations d'aménagements fonciers. Elle va élaborer la stratégie en vue du marketing et de la recherche du financement des opérations.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.