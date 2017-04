Togo: Devoir d'inventaire

Après sa participation à la 1ère édition de la phase finale de la CAN d'Equitation (Coupe… Plus »

Elle comprendra la réalisation d'un inventaire définitif, l'élimination des stocks recensés, la gestion des sites contaminés et le renforcement des capacités juridiques et institutionnelles.

Les POP sont des pesticides (Aldrine, Dieldrine, Endrine, DDT, Chlorane, Mirex, Toxaphène et Heprachlore), des produits chimiques industriels et des sous-produits et contaminants.

12 POP, surnommés la 'dirty dozen', sont pour l'instant pris en considération par la convention de Stockholm et en voie d'interdiction parce que considérés comme les plus dangereux.

Les POP sont des substances chimiques toxiques dont certaines sont utilisées comme pesticides, et qui présentent des risques pour la santé et pour l'environnement.

