Togo: A un an du scrutin, l'ANC met la pression

Après sa participation à la 1ère édition de la phase finale de la CAN d'Equitation (Coupe… Plus »

Quatre jours d'échanges et de propositions pour réformer le secteur foncier. Flambeau des Démocrates, Waraa, Nouvelle Tribune et Chronique de la Semaine estiment qu'il est grand temps de tout dépoussiérer et de tout moderniser.

Et justement, Waraa signale que les fonctionnaires de l'Office togolais des recettes sont 'en séance de recyclage sur l'évaluation de la performance des collaborateurs et les techniques de vérification'.

Les Assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale se déroulent actuellement à Washington. Echos du Pays indique que le ministre de l'Economie et des Finances est sur place depuis le début de la semaine. Info à découvrir également dans Forum de la Semaine.

Une large place est accordée jeudi par les journaux aux questions politiques. S'agissant des tensions entre l'ANC et le CAR, Focus Infos explique que le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a tout intérêt à maintenir une certaine pression à un an des législatives.

