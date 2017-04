Ile Maurice: Élections municipales 2015 - La pétition d'Eric Guimbeau rejetée

Les Chagossiens ne souhaitent plus entendre parler de visite sur leurs terres, mais veulent rentrer. Ils l'ont encore… Plus »

Dans leur pétition, quatre des membres du MMSD, Eric Guimbeau, Ram Vishnu Boodhoo, Rachel Claren Counday et Mohamed Eshan Aufogul contestaient l'élection de quatre candidats de l'alliance Lepep comme conseillers de l'arrondissement No 4 à la mairie de Curepipe. C'était lors des élections du 14 juin 2015.

Dans leur jugement rendu lundi 19 avril, le Senior Puisne Judge, Eddy Balancy, et le juge Abdurafeek Hamuth considèrent qu'il doit y avoir des raisons valables pour qu'un examen minutieux des bulletins de vote et pour qu'un nouveau décompte des voix soient ordonnés. Ils estiment que la pétition n'a révélé aucune irrégularité qui pourrait affecter les résultats des élections.

