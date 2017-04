Angola: Ouverture du Symposium théologique des 50 ans du diocèse de Uige

Participent au colloque théologique, organisé dans le cadre des 50 ans de la création du diocèse de Uige et de son évêque émérite, les évêques de la CEAST, les prêtres et diocésains, des sœurs consacrées de diverses congrégations, des laïcs impliqués dans la pastorale, entre autres invités.

Le prêtre Mariano Rampazzo rappelle que pour qu'un missionnaire soit efficace et obtienne du succès dans son action pastorale, en tout temps, il doit exceller dans la connaissance de la langue locale du peuple à évangéliser, manger à ses propres frais, ainsi que maîtriser les accès humains et matériels.

Selon lui, le sentiment d'appartenance au diocèse permet d'agir comme son agent, ainsi que rencontrer et présenter à l'Ordinaire du lieu doit être un moyen par lequel on peut être un bon missionnaire.

La rencontre se déroule en présence du nonce apostolique de l'Angola et São Tomé, Mgr Petar Rajic, de l'évêque de Uíge, Mgr Emílio Sumbelelo, de l'évêque émérite de Uíge, Mgr Francisco de Mata Mourisca et d'autres évêques et archevêques de la CEAST.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.