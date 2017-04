Angola: L'espérance de vie à la naissance sera effective avec l'effort de tous, un responsable

La conférence est un partenariat avec le Centre de presse Aníbal de Melo et se concentre sur le premier "Espérance de vie à la naissance » et 2e engagement - « La sécurité alimentaire et nutritionnelle".

D'autres mesures ont à voir avec d'autres programmes tels que "Eau pour tous" qui couvre une grande partie de la population qui a cessé de consommer de l'eau brute, permettant la réduction des maladies telles que la diarrhée et d'autres causées par le manque d'eau et de distribution d'énergie.

João Cunha a souligné que les principaux facteurs qui ont contribué pour que ces données aient trait aux actions mises en œuvre pour améliorer la santé de la population, étaient la construction de postes de santé, la formation des médecins et techniciens et l'amélioration de l'assistance sanitaire à la population.

Luanda — L'espérance de vie à la naissance sera effectivement et pleinement atteinte avec la contribution de tous et que le ministère de la Santé fera tout pour le bien-être des enfants, a indiqué jeudi, à Luanda, le technicien de la Direction nationale de santé publique, João Cunha.

