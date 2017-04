Angola: Plus de 100 pompiers terminent un cours de spécialité

Luanda — Cent quatre-vingt-neuf membres du Service de protection civile et incendies (SPCB) ont terminé jeudi, à Luanda, les cours de spécialisé en sauvetage et sauvetage terrestre, inspecteur de prévention, ainsi que d'opérations avec des matières dangereuses.

Se confiant à la presse lors de la cérémonie de clôture des cours spécialisés, le commissaire João Paulo, représentant le directeur de l'École nationale de protection civile et incendies (ENPCB), a déclaré que la formation visait à améliorer les connaissances générales des stagiaires dans leur travail quotidien.

Selon lui, le cours dispensé par des instructeurs angolais, a aussi pour but d'améliorer l'exécution des tâches en ce qui concerne les techniques opérationnelles de combat impliquant des matières dangereuses, la procédure de recherche et sauvetage des victimes d'accidents de sauvetage et d'évaluer les risques dans les bâtiments et entrepôts.

Le Service national de la protection civile et incendies est l'un des organes stratégiques du ministère de l'Intérieur, dont les responsabilités sociales se résument en la protection et sauvetage du patrimoine public et privé, et principalement dans la protection des vies humaines.