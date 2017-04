Angola: Uíge - Le nonce apostolique alerte des fidèles catholiques de vivre dans la mission sacrée

Il a dit que c'était une grande joie pour l'Eglise que la sainte messe soit très importante et plus sacrée que les êtres humains peuvent faire dans leur vie, soulignant et a souligné que durant son séjour dans la région, il priera avec les fidèles comme peuple de Dieu et ensemble comme une grande famille de foi.

Le prélat a fait des déclarations à la presse, quelques minutes après son arrivée dans la ville du même nom, où il participe du 19 au 23 de ce mois au Symposium théologique et à la clôture des 50 ans de jubilé du diocèse et de son évêque émérite, Mgr Francisco de Mata Mourisca.

