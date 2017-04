Cameroun: Procès Ahmed Abba - Le journaliste sauve au moins sa tête

La Radio France Internationale (RFI), les organisations de défense des droits humains et de la liberté de la presse et ses avocats ont beau répéter depuis près de 2 ans que l 'infortuné ne faisait que son métier et qu'au demeurant aucune preuve de sa culpabilité n'a jamais été produite tout se passe comme s'il fallait coûte que coûte le châtier pour une faute qu'il n'a pas commise, le malheureux pisse-copie, victime collatérale de la lutte contre Boko Haram.

Des accusations graves pour lesquelles le pauvre journaliste risquait la peine de mort. C'est d'ailleurs ce qu'avait requis le parquet militaire lors de la 16e audience de ce procès marathon le 6 avril dernier, bien que ce jour-là les avocats de la défense aient mis en pièces les arguments et les prétendues preuves de l'accusation aussi frêles et contestables les uns que les autres.

