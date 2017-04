Congo-Kinshasa: Présidentielle 2017 - Monique Mukuna Mutombo annonce sa candidature !

Monique Mukuna Mutombo, triple M pour les intimes, annonce qu'elle sera la première femme à diriger la République Démocratique du Congo à l'investiture de 2018. Elle explique qu'elle se portait candidate à l'élection présidentielle de 2017 en République Démocratique du Congo pour répondre aux appels et aux attentes de ses compatriotes.

Au cours d'un entretien avec le quotidien La Prospérité, elle confirme: « Je vous annonce ma volonté de me mettre à la disposition de mon pays pour changer une équipe qui ne gagne pas mais qui détruit toutes les institutions sans exception ». Elle décide de se porter candidate à la présidence de la République par Amour pour son pays et par souci d'ouvrir au pays la voie de la nouvelle espérance sociale.

Son programme est basé sur la sécurité alimentaire, l'éducation, la justice et l'industrialisation. Elle porte sur ses épaules la mission de doter le pays d'infrastructures modernes, d'assurer une bonne gouvernance et une justice équitable pour tous mais surtout, de restaurer la dignité congolaise et garantir l'unité territoriale.

Elue parmi les 50 femmes les plus influentes des deux rives en 2014 par le magazine Metropolis, elle a été cette année nominée parmi les 6 femmes africaines influentes en politique du continent dans la 2nd Edition of New African Woman Awards au Sénégal.

Economiste de formation, Monique Mukuna Mutombo a de fortes convictions d'être la prochaine présidente de la République Démocratique du Congo. Elle veut partager avec les Congolais sa vision d'une RDC nouvelle et solide sur ses fondements. Elle prend la responsabilité devant l'histoire de faire de la RDC un pays riche, prospère et en paix avec ses voisins.

Son parcours renseigne qu'elle n'est pas cette femme qui pourra tolérer le paradoxe d'un pays potentiellement riche avec une paupérisation continue de la population, que d'aucuns considèrent comme troublant, vu l'état du développement de la RDC aujourd'hui par rapport à ce qu'elle devrait réellement être. C'est ce contraste qui interpelle sa conscience.

Elle est convaincue que la refondation profonde du système et la bonne gouvernance restent la seule voie de salut pour élever la RDC au rang d'un pays émergent, digne et prospère.

Quelle présidente ferait-elle et avec quels atouts ?

Présidente de la plateforme FONDATION RDC NOUVEL HORIZON, 100% fille du pays, elle sera une Présidente proche de la population. Monique Mukuna est une femme qui brille par son efficacité et son caractère solide. Ce sont des atouts nécessaires pour redonner espoir aux congolais à la recherche d'un véritable leader.

Polyglotte et plus de 20 ans d'expérience, partant de l'organisation des élections en 2006, en passant par des ONG Nationale et internationale, elle est à la tête des compagnies privées, à la représentation d'une multinationale minière allemande en Afrique de l'Est et centrale et, aujourd'hui, représentante dans 11 pays d'une multinationale Belge.

Elle porte mieux le profil de la femme qui, à travers son militantisme communautaire, a su aider des centaines de personnes dans leurs processus d'installation puis d'intégration. Femme de caractère, se souciant du sort de la jeunesse, elle est dévouée et préoccupée par les questions de justice, de droits humains et de libertés fondamentales.

Elle compte représenter toutes les femmes congolaises par un leadership exemplaire. Femme de terrain, elle possède un pouvoir incommensurable de mobilisation, surtout lorsqu'il s'agit de la gente féminine qui constitue près de 52 pourcent de la population de la RDC et qu'elle a défendu valablement lors de la Cop 21 à Paris en 2014, à la table ronde : « l'Afrique au féminin ». C'est une femme qui s'adapte avec aisance dans toutes les classes sociales suite à son expérience professionnelle.

Parmi ses atouts, sa capacité de résilience, l'absence de casseroles dans la sphère politique et un carnet d'adresse bien fourni. C'est là une force non négligeable dont aurait besoin la prochaine Présidente de la République Démocratique du Congo.

Connaissant bien les milieux économiques et financiers, la future Présidente semble être bien avertie pour les négociations impliquant les intérêts de la République Démocratique du Congo dont le but premier est de rendre ce pays prospère dans l'intérêt de tous.

Son courage ainsi que sa capacité à dire les vérités les plus crues tout en sachant faire face aux conséquences font d'elle une courageuse battante de plus en plus appréciée récemment par la population.

Elle est l'une des cartes les plus sûres du leadership que recherche les congolais de par son charisme, son expérience, sa force de frappe au niveau des opinions nationales et internationales ainsi que sa détermination. Elle reste l'une des exemples de réussite pour la femme africaine à mal de concrétiser sur le terrain leurs acquis par la gestion de la chose publique.

En Monique Mukuna Mutombo, se trouve la force majeure de persuasion ainsi que l'expertise d'une femme d'affaire, ce qui amène d'emblée à un devoir de résultat. Il faut tout simplement retenir que sa capacité à tenir les reines du pays n'est plus à prouver.

Elle exhale la rigueur ainsi que le "No nonsense attitude". De Plus, à travers ses expériences, l'on est convaincu que les intérêts de la nation seront toujours tenus hauts tout dans la transparence. La RDC a besoin d'une alternance réelle qu'incarne parfaitement bien madame Monique Mukuna... Pourquoi pas une femme cette fois-ci ?