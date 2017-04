Congo-Kinshasa: Jean Claude Muyambo menace de traduire l'Etat congolais devant les juridictions internationales

Soudés comme les doigts d'une main, les représentants de l'Union la Démocratie et le Progrès… Plus »

Arrêté le 20 janvier 2015 et condamné à cinq ans de prison pour abus de confiance dans une affaire de vente d'immeubles, le président de la SCODE clame toujours son innocence et fait valoir que les propriétaires des immeubles en question les occupent toujours.

« Notre client va faire usage de tous les droits qui lui sont garantis par la constitution, les lois de la République et même les instruments juridiques internationaux. C'est vrai, c'est une affaire qui se retrouve entre les mains de la CENCO qui est en train de la traiter. Et je suis sûr que d'ici là, le rapport sera rendu public », affirme Thierry Muteba, avocat conseil de Jean-Claude Muyambo.

Mais ne faisant plus confiance à la justice congolaise qu'il accuse de politiser son affaire, il mise sur deux alternatives : le rapport d'enquête des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) dans le cadre de la décrispation politique et la saisine de la commission africaine des droits de l'homme.

Selon son conseil qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse jeudi 20 avril à Kinshasa, le président du parti Solidarité congolaise pour le développement et la démocratie (SCODE) se réserve le droit d'aller en cassation au moment opportun, parce qu'il n'a plus d'autre voie de recours.

