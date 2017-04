Maroc: La FSJES d'Aïn Sebaâ promeut l'employabilité de ses étudiants Tenue d'un Salon national du recrutement

Le Salon national du recrutement de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Ain Sebaâ vient de baisser le rideau.

Selon les organisateurs, l'objectif recherché par ce salon a été «de mettre en relation un grand nombre d'étudiants et lauréats de différentes filières de l'université marocaine (management des ressources humaines, management des risques, comptabilité, contrôle et audit, management de qualité, ingénierie financière, ingénierie commerciale, économétrie, logistique, économie, droit public, droit privé, bâtiment et travaux publics, génie civile, systèmes d'informations géographiques, gestion et valorisation des géoressources, géologie, environnement, biologie, physique, informatique, etc.) avec un grand nombre d'entreprises opérant dans différentes branches d'activités».

D'après Kamal Hachoumi, vice-doyen chargé de la communication, du partenariat et de l'insertion professionnelle, les salons de recrutement organisés par la FSJES d'Ain Sebaâ étaient des salons locaux. Mais la direction de la FSJES a décidé que celui de cette année ait une envergure nationale ouverte à tous les étudiants des universités marocaines et même aux étudiants marocains à l'étranger et qui souhaiteraient tenter leur chance au Maroc.

Selon Kamal Hachoumi, la participation des entreprises à ce salon est importante. En effet, 35 d'entre elles y ont pris part.

Ce salon permettra, d'après les organisateurs, aux entreprises de faire connaître leurs activités et métiers, déployer leurs actions de marketing RH, raccourcir le chemin de la recherche des candidats jeunes, dynamiques, fraîchement diplômés, sélectionner les meilleures candidatures susceptibles de répondre à leurs besoins en RH, réduire le coût de la recherche et de l'évaluation des candidatures, confier aux étudiants des projets pointus à l'occasion des stages et/ou emplois, permettre à l'université marocaine de mieux connaître leurs besoins en termes de RH pour apporter de meilleures réponses.

Les étudiants auront l'opportunité de mieux promouvoir leurs candidatures, valoriser leurs compétences, mener des entretiens de recrutement avec des professionnels, postuler des postes d'emploi ou décrocher des stages de fin d'études.

Des partenariats ont été conclus entre les entreprises et l'université pour garantir des stages au profit des étudiants.

Il convient de rappeler que ce salon a été organisé en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, l'ANAPEC, EFE Maroc, Career Center et l'Institut marocain de l'audit social.