Algérie: Le service de fret aérien de l'aéroport de Biskra prêt à servir les exportateurs

Biskra — Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, M. Abdelmalek Boudiaf qui occupe également le poste de ministre des travaux publics et des transports par intérim, a déclaré jeudi à Biskra que le service de fret aérien de l'aéroport Mohamed Khider de Biskra " était à partir de maintenant prêt à offrir ses prestations aux exportateurs".

Présidant la cérémonie d'inauguration de cette infrastructure qui a fait l'objet d'une opération de réhabilitation, M.Abdelmalek Boudiaf a affirmé que "ce service était désormais prêt à traiter les marchandises destinées à l'exportation".

Il a, dans de ce contexte, précisé " qu'à l'exception des opérations d'exportation vers l'Europe qui nécessitent l'obtention d'un certificat de conformité connu sous l'appellation (CC3), délivré dans un délai allant de 15 à 20 jours par l'Union européenne, les exportateurs algériens ont aujourd'hui la possibilité d'exporter leurs marchandises vers toutes les destinations à l'instar du Moyen-Orient, les pays du Golfe et le continent africain".

Le ministre des travaux publics et des transports par intérim, a par ailleurs, insisté à ce que "le service de fret reste opérationnel 24 h/24 et plus particulièrement pendant les périodes de pic de récoltes de dattes et autres produits ", rappelant la nécessité d'offrir ces prestations à tous les exportateurs activant à l'Est et au Sud pays.

La compagnie aérienne Air Algérie, qui aspire à soutenir cette dynamique économique à travers le pays, affrète actuellement 03 avions cargos et s'est dite prête à répondre, le cas échéant, à la hausse de la demande, a, pour sa part, indiqué à l'APS le directeur de la sécurité et de la navigation aérienne auprès du ministère des travaux publics et des transports, M. Chakib Bouraoui .

S'étendant sur une superficie de 445m2, le service de fret de l'aéroport Mohamed Khider dispose d'un hangar de stockage de marchandise de 205 m2 et de trois(3) chambres froides, selon les explications fournies sur place. Au cours de cette cérémonie à laquelle ont pris part des exportateurs de la capitale des Ziban, il a été suggéré la création d'une ligne aérienne directe entre Biskra et Marseille (France ).

A cet effet, M.Boudiaf s'est dit prêt à étudier cette idée assurant " que toutes les idées visant à promouvoir les exportations et à propulser les marchandises algériennes vers des marchés extérieures étaient la bienvenue".

Le ministre des travaux publics et des transports par intérim a également visité le chantier d'extension de l'aérogare, où il a donné des instructions à l'entreprise chargée des travaux afin de permettre le parachèvement du projet avant "décembre prochain".

Au volet du renforcement du maillage routier de la wilaya, M.Boudiaf s'est rendu sur le chantier de réalisation du dédoublement de la RN3 reliant la wilaya de Biskra à El Oued, sur une distance de 18 KM entre la commune de Oumache et le chef-lieu de wilaya.

La visite du ministre des travaux publics et des transports par intérim, se poursuivra avec l'inspection de plusieurs infrastructures et réalisations dans les communes de Sidi Okba et El Kantra .